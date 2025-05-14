Cinayet iddiası: 7 yıl sonra general babayı haklı çıkaran gelişme

7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükişık'ın ölümüne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri kamera görüntüleri, 112 ihbar kayıtları, telefon sinyalleri (HTS ve GPRS), adli tıp raporları ve kriminal incelemeler dahil olmak üzere her türlü delili detaylı bir şekilde topladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu uzmanlarının da katıldığı olay yeri incelemesinde, Büyükişık'ın cesedinin bulunduğu konuma 27 metre yükseklikten düşerek gelmiş olmasının mümkün olmadığı tespit edildi.

SERT CİSİMLERLE VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğuna dair tespitlere ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN ÇELİŞKİ İFADELER

Olay günü şantiyede görevli olan bekçiler H.K, H.A, T.Ç, A.G. ve çalışan B.Ç.'nin ifadelerinde ciddi çelişkiler olduğu belirtildi.

Şüphelilerin birbirleriyle ve olay saatiyle ilgili beyanlarının uyuşmaması soruşturmayı derinleştirdi.

Toplanan deliller ve uzman raporları doğrultusunda, Büyükişık'ın kasten öldürüldüğü ve cesedinin sonradan bulunduğu yere getirildiği değerlendirildi.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Elde edilen tespitler neticesinde, olay yerinde bulunan şüpheliler hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla müebbet hapis istemiyle İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

8 POLİS HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan, olayla ilgili cinayet mahallinde görev yapan 8 polis hakkında "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla dava açılmıştı.

Polis memurlarının, önümüzdeki günlerde İzmir 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlanacak.

