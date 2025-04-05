Cinayet işlemeye gittiler bekçiyi şehit ettiler!

Uğur Gölçek 33 yaşındaydı, İstanbul'da bekçi olarak görev yapıyordu. İstanbul Bağcılar 'da 1 Nisan gecesi kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olay yerinde bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sonucu bekçi Uğur Gölçek’in Ramazan Y. adlı şüphelinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. "RASTGELE ATEŞ ETTİK" Ramazan Y. ifadesinde olay gecesi Beyoğlu’nda olduklarını bir akrabaları ile sosyal medya üzerinde canlı yayın açma nedeniyle tartıştıklarını, ona karşı bir saldırı yapmak için Bağcılar’a geldiklerini söylediği öğrenildi. Ramazan Y.’nin karanlık nedeniyle kendilerini kovalayanların bekçi olduğunu görmediğini söylediği, bu nedenle rasgele ateş açtığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay sırasında ateş ettiği öğrenilen diğer şüpheli Batuhan A., ise ifadesinde "Ramazan bana peşimden gel diye bağırdı. Koştuğumuz sırada silah seslerini duyunca arkama baktığımda Ramazan hem koşuyor, hem de arkasına doğru ateş ediyordu. Ramazan, bana bağırarak sen de ateş et dedi. Ben de iki üç el havaya doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.



"SİLAHLARI GÖMDÜK"



Olaydan sonra birlikte kaçtıklarını anlatan Batuhan A.’nın silahları atmak için önce logar kapağı aradıklarını bulamayınca silahları gömdüklerini söylediği öğrenildi.



Birlikte kaçmaya devam ederlerken Ramazan’a bir telefon geldiğini anlatan Batuhan A. "Bana bir bekçinin vurulduğunu, olayı üstlenirsem bütün aileme bakacağını söyledi" dedi. Soruşturmada şüphelilerin sebze halinde çalıştıkları öğrenilirken daha önceden de yaralama darp gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.