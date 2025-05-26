Cinayet mi, intihar mı? Aslı Baş davasında Yargıtay'ın kararı bekleniyor

Delilleri gizleme ve yok etme suçundan yargılanan Murat Umirov, Ali Sefa Tekin ve Ramazan Demir ile yalan tanıklık nedeniyle yargılanan Beyhan Kuzugüdenlioğlu Strassner ve Melis Defne Strassner ise suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat etmişti.

Cinayet mi, yoksa intihar mı?

Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın kararın bozulması yönünde görüş bildirdiğini anlattı.

Küpçü, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönünde verecekleri kararı beklediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

2003 yılında Miss Model Of The World (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Yalıkavak'ta iş insanı Ahmet Bayer'in villasının 6,5 metre yükseklikteki terasından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası turizmci Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer ile Volkan Bayer hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov hakkında ise delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Bayer ve oğulları Hakan ile Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı.

35 DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl devam eden yargılama sürecinde, bugüne kadar 35 duruşma görüldü.