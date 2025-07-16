Cinayet öncesi son anları: Ayşe Tokyaz ve şüpheli kamerada

İstanbul Kemerburgaz'da cansız bedeni yol kenarında valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, katil zanlısı eski erkek arkadaşı C.K'nin evine gittiği son görüntüleri ortaya çıktı.



Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli 38 yaşındaki C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.



ESKİ POLİS VE 7 ARKADAŞI GÖZALTINDA



Pazar günü Eyüpsultan Kemerburgaz'da yol kenarında bir valiz içinde 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.



Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.



Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildi.



ŞÜPHELİ RÜŞVETTEN İHRAÇ EDİLMİŞ



Katil zanlısı Cemil Koç'un eski polis memuru olduğu anlaşılmıştı. Karakolda çalıştığı sırada, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından dolayı memuriyetten ihraç edildiği ortaya çıktı. Cemil Koç'un evine daha önce operasyon yapıldığı ve kaçak silahlar ele geçirildiği de iddia edildi.



