Cinayet sanığının savunmasını doktor raporu çürüttü

Mersin'de 34 yaşındaki iş insanı Hakan Turan cinayetinde tutuklu sanık Berkant Özgündüz'ün (21) ifadesini doktor raporu çürüttü.

Olay geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi.

Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz tarafından silahla vurularak öldürüldü.

3 GÜN İZLEMİŞLER

23 yaşındaki Hasan Kayalı da saldırı anını videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı ve tutuklandı.



İddianamede sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurtdışında olan azmettirici Okan Çeçe'ye gönderdikleri belirtildi.



RAPORLAR MAHKEMEYE SUNULDU

Duruşmada Berkant Özgündüz hakkında Mersin Şehir Hastanesi'nden verilen heyet raporu mahkemeye sunuldu.

Raporda, önceki savunmalarında "Bacaklarına ateş etmiştim. Ellerim titrediği için kurşun karnına geldi" diyen Özgündüz'ün 'cinayeti işlemesine engel olacak derecede bir kas ya da sinir sistemi hastalığı olmadığı' belirtildi.