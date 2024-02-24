Cinayet şüphelisi baza altında yakalandı

Polis, kaçan Muhammed Şaşı ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Aynı gün yakalanan D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakıldı.



500 SAATLİK İNCELEME



Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik inceleme sonucunda diğer şüpheli Muhammed Şaşı'nın ise Torbalı ilçesinde bir kırsal mahallede saklandığı tespit edildi.

Önceki gün yapılan operasyonla Muhammed Şaşı, saklandığı evdeki bazanın içinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen Şaşı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.