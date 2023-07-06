Cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Seyitören Mahallesi'nde 3 Temmuz'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Abdulkadir Demir (43) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından Demir'in ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu ile sürülen şüpheli H.K. ise kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.