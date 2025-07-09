Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ali Çoban cinayetinin şüphelisi olarak aranan Hüseyin Vuruşkan (41), kendisini yakalamak isteyen polislerle girdiği çatışmada öldü. Olayda, bir polis de vurularak yaralandı.



İlçede 5 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda Ali Çoban'ın (26) öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasının şüphelisi olarak aranan Hüseyin Vuruşkan, polisin takibi sonucu bir taksiyle yolculuk ettiği sırada yeri tespit edildi. Vuruşkan, iddiaya göre polisin dur ihtarında bulunduğu taksinin sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçmasını istedi. Polisin takibi sonucu kaçacak yeri kalmayan Vuruşkan, Adana Bulvarı'nda araçtan inerek polislerle çatışmaya girdi.



Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, çatışmada Vuruşkan ile polis memuru S.Ş. (46) yaralandı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vuruşkan'ın öldüğü belirlenirken, karın bölgesinden yaralanan polis ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.



Vuruşkan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürüyor.