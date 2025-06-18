Cinayet tatbikatı: Mehmet Tural'ı öldüren Kenan Yılmaz cinayeti neden işledi?
Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz, olay yerine getirildi. Yılmaz, Tural'ı eşiyle küfürlü konuştuğu için öldürdüğünü söyledi.
Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Mehmet Tural'ın ölümü için ailesi canlı yayın programına çıkarak yardım istedi.
Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediğini belirlendi.
Dün cinayeti itiraf eden Kenan Yılmaz, Konya polisi tarafından gözaltına alındı. Olay yerine getirilen Kenan Yılmaz, burada savcı ve polislere Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti.
Yılmaz, "Maktulle arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin, niye böyle yaptın?' dedi ve tartıştık. Bana, 'ayıp ettin, terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam, ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış, kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben 1 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü." dedi.
Siyah ceketiyle üstünü örttüğünü 4-5 tane taş ile üstünü kapattığını dile getiren Yılmaz, "Sonra yukarı çıkıp arabama binip çektim gittim." dedi.
"PARAYI HARCADIM"
Mehmet Tural'ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Kenan Yılmaz, "Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum. O yüzden ceplerini araştırmadım, sadece çantayı aldım. Cep telefonu, çantanın içerisindeydi. Çantayı yanıma alarak arabama geldim. Arabamla buradan ayrıldım. Cep telefonunu yolda suya attım. Arabayla köye doğru indim. Soğuk hava deposunun arka tarafından silahı imha etmeye çalıştım. Kabzası plastikti onu kırdım. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Çantadaki parayı da harcadım." diye konuştu.
SUÇ ALETİNİ BABASI SAKLAMIŞ
Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kemikleri incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü.
Kenan Yılmaz'ın suç aleti tabancayı da saklaması için babası Dursun Yılmaz'a verdiğini itiraf edince baba Yılmaz da gözaltına alındı. Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, bugün adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı İle Tatlı Sert
- Konya
- Cinayet