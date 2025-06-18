Cinayet tatbikatı: Mehmet Tural'ı öldüren Kenan Yılmaz cinayeti neden işledi?

Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Mehmet Tural'ın ölümü için ailesi canlı yayın programına çıkarak yardım istedi.



Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediğini belirlendi.



Dün cinayeti itiraf eden Kenan Yılmaz, Konya polisi tarafından gözaltına alındı. Olay yerine getirilen Kenan Yılmaz, burada savcı ve polislere Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti.



Yılmaz, "Maktulle arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin, niye böyle yaptın?' dedi ve tartıştık. Bana, 'ayıp ettin, terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam, ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış, kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben 1 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü." dedi.



Siyah ceketiyle üstünü örttüğünü 4-5 tane taş ile üstünü kapattığını dile getiren Yılmaz, "Sonra yukarı çıkıp arabama binip çektim gittim." dedi.