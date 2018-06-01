Ordu'nun İkizce ilçesinde, 3 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 üvey kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ağustos 2015'te Şenbolluk Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığından dolayı tartıştığı üvey kardeşleri İsmail G. ile Hüseyin G'yi silahla vurarak öldürdüğü belirtilen Veysel G'nin (62) İstanbul'da olduğu belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İkizce İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekip, valilik onayı ile İstanbul'da Veysel G'yi takibe aldı.
Zanlı Veysel G, Gaziosmanpaşa ilçesi Fatih Mahallesi'nde Mevlüt Alyamaç adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesiyle yakalandı.
Olaydan 3 yıl sonra gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'nun İkizce ilçesinde, 3 yıl önce arazi anlaşmazlığından tartıştığı 2 üvey kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranırken İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.
Ordu'nun İkizce ilçesinde, 3 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 üvey kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.