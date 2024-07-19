Cinayete karışan emekli polis kendini vurdu

Tekirdağ'da cinayete karışan bir kişinin taksi ile İstanbul'a geldiği ihbarını değerlendiren polis şüpheliyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli bir süre kaçtı ancak kaza yapınca durmak zorunda kaldı. Aracın yanına giden polisler, emekli polis olduğu belirlenen şoförün kafasına sıkarak yaşamına son verdiğini gördü.

Cinayete karışan emekli polis kendini vurdu

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Büyükçekmece Güzelce Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan 'daki memurları, cinayete karışan bir kişinin 34 plakalı bir taksiyle İstanbul'a kaçtığı yönünde ihbarda bulundu.

Taksinin plakasını alan ekipler kent genelinde aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayete karışan emekli polis kendini vurdu - 1

Yapılan çalışmalarda söz konusu ticari taksinin Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nden geçtiğini tespit etti.

Ekipler bunun üzerine taksiyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şoför kaçmaya başladı.

Silivri yönüne kaçan şoför Güzelce Mahallesi Güzelşehir mevkiine geldiğinde bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Taksinin kaza yaptığını gören ekipleri araca doğru gittiklerinde sürücünün içeride yan koltuğa doğru yattığını gördü.

Sürücüyü kontrol eden ekipler, zanlının silahla kafasına sıkarak ettiğini fark etti. İntihar eden kişinin şüphelisi emekli polis memuru Soner Kırdaş olduğu tespit edildi.

Kırdaş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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