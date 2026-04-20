Cinayeti 3 anahtar çözmüştü. İstenen ceza belli oldu

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde vurulduktan sonra yanmış halde bulunan ve olay yerindeki 3 anahtardan kimliği belirlenen Ramazan Er'in ölümüne ilişkin iddianamede, 2 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1 şüpheli hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce Mahallesi'nde çobanlar, 3 Ekim 2025'te yanmış bir erkek cesedi buldu. Cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde bulunan üç anahtardan yola çıkılarak bu kişinin Ramazan Er olduğu tespit edildi.

Er, Haziran 2025'ten beri kayıp olarak aranıyordu.

Soruşturma kapsamında ilk olarak 14 kişi gözaltına alındı. Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler ile Nurullah Yüksek tutuklandı. Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerleriyse serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, olay örgüsünü ayrıntılı bir biçimde ortaya koydu.

Buna göre Er ile Mutlu kardeşler arasında Mayıs 2025'te kredi kartından çekilen para nedeniyle başlayan ve 370 bin TL'ye ulaşan borçla birlikte büyüyen bir kriz vardı.

“ATIŞ TALİMİ” BAHANESİYLE ARACA BİNDİRMİŞLER

Mutlu kardeşler parayı ödeyemedikleri için bu cinayeti tasarladılar. Önce izlerini kaybettirmek için araç kiraladılar, sonra da Ramazan Er'i “atış talimatı” bahanesiyle otomobile bindirip Nuraybin kara yolu üzerinde öldürdüler.

Bilal Mutlu'nun torpido gözündeki tabancayla arka koltukta oturan Ramazan Er'in önce vücuduna, ardından başına birden fazla kere ateş ettiği belirtiliyor.

Cesedin Nurullah Yüksel'in de yardımıyla başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle cesedi yaktığı, şüphelilerin aracı yıkayarak delilleri yok etmeye çalıştıkları ve Er'e ait cep telefonunu parçalayarak imha ettikleri ifade ediliyor.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede Bilal ve Yusuf Mutlu hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Nurullah Yüksel hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.