Cinayeti eşofmandaki DNA çözdü

Ankara'da silahla vurularak öldürülen ve cesedi boş bir araziye bırakılan kişinin katil zanlılarına, olay yerinde bıraktıkları eşofmandaki DNA örnekleriyle ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 29 Kasım'da boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, öldürülen kişinin İ.Z. olduğunu tespit etti. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemelerde delil olarak boş mermi kovanları ile bir eşofman buldu.

Kriminal jandarma ekiplerince eşofmanda yapılan incelemeyle DNA kalıntısından bir kişinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu kişinin Antalya'da bir araç kiraladığının öğrenilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirip özel ekip kuran jandarma, cinayet zanlılarının tespit edilmesi için Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarını taradı.

Taramada, eşofmandaki DNA örneğinden kimliği belirlenen cinayet zanlısı ve beraberindeki biri kadın iki şüphelinin Antalya'dan kiraladıkları araçla Ankara'ya giriş çıkış yaptığı görüntüleri elde etti.

Zanlıların Antalya'da olduğu bilgisinin bölgedeki jandarma ekiplerine iletilmesinin ardından F.B, S.İ. ve R.B, otomobili araç kiralama şirketine getirdikleri sırada gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

