Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: Kuryenin cesedi ile aynı yerde bir ceset daha bulundu

Antalya'da cinayete kurban giden Ali Diken'in cesedinin bulunduğu alanda yapılan ikinci aramada battaniyeye sarılı 26 yaşındaki kadın cesedine ulaşıldı. Cesedin, ailesi tarafından 15 Ağustos 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunulan cinayet şüphelisinin baldızına ait olabileceği ifade edildi.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: Kuryenin cesedi ile aynı yerde bir ceset daha bulundu

'da yaşayan kurye Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde motosikletiyle kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için bir televizyon programı ekibinden yardım istedi. Televizyon programına katılan Zeynel B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu

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Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: Kuryenin cesedi ile aynı yerde bir ceset daha bulundu - 1

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ CESET BULUNDU

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: Kuryenin cesedi ile aynı yerde bir ceset daha bulundu - 2

AİLESİNİN 5 AYDIR ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B’nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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