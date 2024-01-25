Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: Kuryenin cesedi ile aynı yerde bir ceset daha bulundu

AİLESİNİN 5 AYDIR ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B’nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.