Cinayeti planlayarak işledi! Hülya Yeğin cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

İzmir Bornova'da 22 Ekim 2022'de, 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Yeğin, iş yerinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Hülya Şellavcı Yeğin'in, boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin (60) hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Kaffar Yeğin aynı yıl 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklandı. CİNAYETTEN ÖNCEKİ SUÇLARINDAN 5 YIL 5 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI Kaffar Yeğin hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, "Silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kaffar Yeğin'in, "Eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması geçen yıl 26 Eylül'de görüldü. Sanık Kaffar Yeğin'e cinayetten "ağırlaştırılmış müebbet", "Silahla gece vakti yağma" suçunu hırsızlık olarak değerlendirip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yeğin’in cezasında tekerrür hükümleri uygulanıp herhangi bir indirim yapılmadı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI



Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Gerekçeli kararda sanık Yeğin'in bazı tanıklara Hülya Şellavcı'yı öldüreceğini söylediği belirtildi.



Şellavcı'nın ise öldürülmeden kısa süre önce sanık Kaffar Yeğin tarafından öldürüleceği yönündeki beyanları bulunduğu ayrıca sanığın yakalandığı sırada çantasından sahte kimlik ve bir miktar para çıkmasının olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ortaya koyduğuna yer verildi.



Şellavcı'dan sanık Yeğin'e yönelen haksız bir eylemin olayda ispat edilememiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.



TEKRAR SUÇ İŞLEMEYECEĞİNE DAİR OLUMLU KANI OLUŞMAMIŞ



Sanık Yeğin'in benzer suçtan sabıkalarının bulunması, işlediği suçtan pişmanlık duymaması, olumsuz kişilik özellikleri, sanığın fiilden sonraki olay yerinden kaçmak şeklinde gerçekleşen davranışları gözetilerek pişmanlığına ve tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu bir gözlem ve vicdani kanaat hasıl olmadığından takdiri indirim yapılmadığı da kaydedildi.



Öte yandan tarafların üst mahkemeye taşıdığı dava, önceki gün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde de görüldü. İlk derece mahkemesinin kararı onandı.