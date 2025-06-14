Cinayetin altından intikam çıktı: Bayram arifesini seçtiler

İstanbul Tuzla Yayla mahallesinde 4 Haziran'da Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği bir dükkanda silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler Ahmet Kızılkaya’yı sırtından üç kurşunla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiklerini gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin üç yıl önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi.

9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu’yu tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği tespit edildi.

