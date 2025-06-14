Cinayetin altından intikam çıktı: Bayram arifesini seçtiler
İstanbul'da öldürülen Ahmet Kızılkaya'nın üç yıl önce oğlu tarafından Kurban Bayramı arifesinde işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi.
İstanbul Tuzla Yayla mahallesinde 4 Haziran'da Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği bir dükkanda silahlı saldırıya uğradı.
Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler Ahmet Kızılkaya’yı sırtından üç kurşunla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
Polis yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiklerini gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin üç yıl önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi.
9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu’yu tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi.
Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği tespit edildi.
ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K (23)., Ercan K.(33) ve onlara yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Enes Ö. yakalandılar.
KURBAN BAYRAMI ARİFESİNİ SEÇTİLER
Polis şüphelilerin kardeşlerinin intikamını almak için üç yıl önce cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtikleri belirlendi.
Üç yıl sonra yine bir Kurban Bayramı Arifesinde Ahmet Kızılkaya’yı takip eden şüphelilerin olayı gerçekleştikleri öğrenildi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİLER
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ise intikam cinayeti iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi.
Şüphelilerden İsmet K.’nın olayda silah kullandığı Ercan K.’nın ise olay yerine geldikleri motosikleti kullandığı belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.
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