Cinayetin altından intikam çıktı: Oğlu öldürülen anne ile baba tetikçi tutmuş

ANNEDEN 'İNTİKAMINI ALACAĞIM' MESAJI



Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in önce babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafının üzerine, 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaştığı belirlendi. Polis, bunun üzerine dün de anne Aynur Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün (cumartesi) adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile boşandığı eşi Yaşar Akköse, çıkarıldıkları mahkemece ‘Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.



Cinayet Bürosu ekipleri, Kemal Akköse’yi tüfekle öldüren tetikçi Şakir Hüsünbeyi’ni de yakaladı. Kemal Akköse’yi öldürmek için üç gün boyunca eve girip çıkışını takip eden tetikçinin cinayet için motosiklet çaldığı ve üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Olay günü yüzünü gizleyen Şakir Hüsünbeyi’ni cinayet bürosu ekipleri tespit edip, saklandığı bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan Hüsünbeyi, cinayet suçunu itiraf etti. Kendisini Hasan Akköse’nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında tuttuğunu, öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın’ın da arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Hüsünbeyi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı.