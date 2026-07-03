Cinayetin ardından kaçmışlardı. Sınır kapısında yakalandılar

Yurt dışına kaçmak amacıyla bir tır dorsesine gizlenerek Edirne’ye kadar giden şüpheliler, sınır kapısındaki sıkı kontroller sırasında yakalanacaklarını anlayınca dorseden atlayıp kaçmaya çalıştı.

Ancak sınır ekiplerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalandılar. Yapılan kimlik kontrolünde, haklarında zaten yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ve "Kasten Öldürme" suçundan arandıkları belirlenen V.S. ve H.B., işlemlerinin ardından İstanbul’a getirildi.

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.