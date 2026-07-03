Cinayetin ardından kaçmışlardı. Sınır kapısında yakalandılar
03.07.2026 13:09
Arabasına binerken kurşun yağmuruna tutmuşlardı
Esenyurt'taki cinayetin ardından tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan iki şüpheli, sınır kapısında yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Esenyurt’ta 24 Haziran sabaha karşı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şehmus Mert Korkmaz cinayetinin firari şüphelileri yakalandı.
Aracına bineceği esnada V.S. ve H.B. tarafından kurşun yağmuruna tutularak olay yerinde hayatını kaybeden Korkmaz’ın katil zanlıları, izlerini kaybettirmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
Tır dorsesinde kaçmaya çalıştılar.
Yurt dışına kaçmak amacıyla bir tır dorsesine gizlenerek Edirne’ye kadar giden şüpheliler, sınır kapısındaki sıkı kontroller sırasında yakalanacaklarını anlayınca dorseden atlayıp kaçmaya çalıştı.
Ancak sınır ekiplerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalandılar. Yapılan kimlik kontrolünde, haklarında zaten yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ve "Kasten Öldürme" suçundan arandıkları belirlenen V.S. ve H.B., işlemlerinin ardından İstanbul’a getirildi.
Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.