Cinayetten aranan Casper çetesi üyesi yakalandı

Muğla'da Bodrum Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda bir kişiyi öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın (19) Bodrum'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, Beşkaya'nın, Gündoğan Koyu açıklarında lüks motoryat ile yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, Beşkaya'yı yakaladı.

5 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Motoryatta yapılan aramada, gizli bir bölmede suç aleti tabanca ile 5 bin euro ele geçirildi.

CASPER ÇETESİ ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelinin detaylı incelemesinde Casper çetesi üyesi olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından gönderildiği suç yeri olan İstanbul'da adliyeye sevk edilen Beşkaya, tutuklandı.