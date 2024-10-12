Cinayetten aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı
Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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