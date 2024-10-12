Cinayetten aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Cinayetten aranıyordu, Gaziantep’te yakalandı

İl Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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