Cinayetten önce katilinin tehditlerini kaydetmiş! "Üç ay sonra ayağına taş takılabilir"
26.11.2025 14:44
DHA
Antalya'da cinayete kurban giden bir kadının, ölmeden önce eşinin tehditlerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı.
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın aldığı tehditleri gizlice ses kaydı aldığı ortaya çıktı.
Fadim Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından öldürüldü.
Katil zanlısı adam, cinayetin ardından arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtı.
Polis katil zanlısını suç aleti silahla birlikte yakaladı.
Temirhanoğulları ve ona yardım ettiği belirtilen İnal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YEDİNCİ DURUŞMA YAPILDI
Temirhanoğulları'nın eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme, İnal'ın ise eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı görüldü.
Cinayete kurban giden Fadim Temirhanoğulları, boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında üç ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
TEHDİTLERİN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce sanığın evdeki konuşmalarına dair aldığı ses kayıtları dinlendi.
Bilirkişi tarafından incelenen kayıtlarda, maktulün kızı İ.T. ile evi terk ettikten sonra Savaş Temirhanoğulları'nın geldiği, evin kapısını açamayınca çilingir çağırdığı ve girdiği ardından telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.
Telefon görüşmelerinde maktulle aralarındaki evlilik sorunları, maktule karşı hakaret ve tehditler yer aldı.
Savaş Temirhanoğulları'nın, "Üç ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar." dediği duyuldu.
"SES BANA AİT DEĞİL"
Yine telefon kayıtlarında maktul hakkında küfür ve hakaret ettiği kaydedildi.
Sanık ise ses kayıtlarının kendine ait olmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.