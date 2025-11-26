Cinayetten önce katilinin tehditlerini kaydetmiş! "Üç ay sonra ayağına taş takılabilir"

TEHDİTLERİN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce sanığın evdeki konuşmalarına dair aldığı ses kayıtları dinlendi.

Bilirkişi tarafından incelenen kayıtlarda, maktulün kızı İ.T. ile evi terk ettikten sonra Savaş Temirhanoğulları'nın geldiği, evin kapısını açamayınca çilingir çağırdığı ve girdiği ardından telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Telefon görüşmelerinde maktulle aralarındaki evlilik sorunları, maktule karşı hakaret ve tehditler yer aldı.

Savaş Temirhanoğulları'nın, "Üç ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar." dediği duyuldu.

"SES BANA AİT DEĞİL"

Yine telefon kayıtlarında maktul hakkında küfür ve hakaret ettiği kaydedildi.

Sanık ise ses kayıtlarının kendine ait olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.