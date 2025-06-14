Cinci hocadan 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

İstanbul Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini öne sürdü.

Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki kız çocuğu, Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı.

CİNSEL İSTİSMARA MARUZ BIRAKTI

Bir toplantının ardından Kabakulak., çocuğu bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek cinsel istismara maruz bıraktı.

TEYZESİNİ DE TACİZ ETTİ

"Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile çocuğa istismarını sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

