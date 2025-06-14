Cinci hocadan 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
İstanbul'da 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve teyzesini de taciz eden "cinci hoca" Kenan Kabakulak yakalandı.
İstanbul Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini öne sürdü.
Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki kız çocuğu, Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı.
CİNSEL İSTİSMARA MARUZ BIRAKTI
Bir toplantının ardından Kabakulak., çocuğu bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek cinsel istismara maruz bıraktı.
TEYZESİNİ DE TACİZ ETTİ
"Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile çocuğa istismarını sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.
27 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Cinsel İstismar" suçundan yargılanmaya başladı.
Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.
Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.
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