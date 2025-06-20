Cinci hocadan istismar: "İçinde beş tane cin var"

Kayseri Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İ.K., mağdur C.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

İ.K. savunmasında suçsuz olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatini isterken; sanık avukatları da mağdurun çelişkili beyanları olduğunu ve istismara karşı somut delil olmadığını savunarak, müvekkillerinin beraat ve tahliyesini talep etti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık İ.K.'yı, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ardından "iyi hal" indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü.

Ayrıca mahkeme, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme" suçundan ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

"İÇİNDE BEŞ TANE CİN VAR"

C.A., girdiği bunalımdan dolayı dayısının arkadaşının önerisi ile İ.K.'ya gittiğini söyleyip, şunları kaydetti:

"Elimin içine bazı işaretler çizdi. Sırtımı açmamı istedi. Neden böyle yaptığını sorduğumda ise 'Benim işime karışma' diyerek tersledi. 'İçinde şu an 5 tane cin var. 2'si hamile 3’ü de vücudunda geziyor' dedi.

Para ile vereceği kolyeyi takmazsam, cinler bize musallat olurmuş. Babamlara da bana inanmamalarını söylemiş.

'Onun söylediği şeyler yalan, ona bunları içindeki cinler söyletiyor' demiş.

Ailem de bu yüzden bana inanmıyordu. Tedavi ederken kapı kapalıydı. Çıkmak istedim ama beni çıkarmadı."

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2024 yılında C.A., dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini "hoca" olarak tanıtan İ.K.'nın evine gitti.

İ.K.'nın C.A.'yı kimsenin bulunmadığı bir odaya alarak, cin çıkarma iddiasıyla istismar ettiği ileri sürüldü.

C.A.'nın durumu okulda rehberlik öğretmenine anlatmasının ardından tutulan tutanak sonrası gözaltına alınan İ.K. tutuklandı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede İ.K. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme" suçundan dava açıldı.