Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu. Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.

9 ÖLÜ, 17 YARALI

Guangdong'da 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında şiddetli yağış ve selin ardından iki köprü çöktü.

Fujian'da ise 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu. Fujian'ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar 378 evin çökmesine neden oldu.

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