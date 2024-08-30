Çin'de yaşanan olay tartışmalara yol açtı: Uçakta ağlayan çocuğu tuvalete kitlediler!

Olay, 24 Ağustos'ta Çin'in güneybatısındaki Guiyang şehrinden Şanghay'a yapılan bir uçuşta gerçekleşti.



İki kadın, iç hat uçuşu sırasında ağlayan bir bebeği büyükannesinden ayırıp uçağın tuvaletine kilitledi ve o anları sosyal medyada paylaştı.



Uçuşu gerçekleştiren Juneyao Havayolları, yaşanan olayı doğrulayarak büyükannenin izniyle olduğunu ve "eğitim" alması için tuvalete götürüldüğünü söyledi.



Kadınlardan birinin Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'e bir video yüklemesinin ardından olay sosyal medyada viral oldu.



"AĞLAMAYI BIRAKIRSAN DIŞARI ÇIKABİLİRSİN"



Videoda, kızın ağladığı ve kilitli tuvalet kapısından çıkmaya çalıştığı, kadınlardan birinin ise "Ağlamayı bırakırsan dışarı çıkabilirsin" ve "Ağlamayı bırakırsan teyze seni büyükanneye geri götürecek" dediği duyuluyor.



Olay esnasında büyükannenin de tuvalet kapısının dışında beklediği bildirildi.



"HAREKETE GEÇMEYİ TERCİH ETTİM"



Müdahale edenlerden biri olan Gou Tingting isimli kadın, birçok yolcunun kulaklarını tıkamak için mendil kullandığını ve bazılarının gürültüden kaçmak için uçağın arkasına geçtiğini söyledi. "Sadece bir seyirci olmak yerine harekete geçmeyi tercih ettim" dedi. Ancak tepkilerin ardından videoyu sildi.



Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce tepki geldi. Bir kullanıcı, büyükanne ve iki kadının dava edilmesi gerektiğini ve sosyal hizmetlerin olayı araştırması gerektiğini yazdı.



Başka bir kullanıcı, "Bu insanlar bebeklerin ağlama ve seyahat etme hakkına sahip olduğunu, onların toplumun bir parçası olduğunu ve bebeklerin de öyle olduğunu ne zaman anlayacaklar!" ifadelerini kullandı.