Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarına corona virüsü tahliyesi

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Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye edilecek.

Açıklamayı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen yaptı. NTV'ye konuşan Önen, önce Çin'deki son durumla ilgili bilgiler verdi.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya ulaştığını söyleyen Önen, "Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor" dedi.

Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı ve yanlış bilgiler olduğunu belirten Önen, "Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık" diye konuştu.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Önen, yurda getirilecek vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin eyaletteki Türk vatandaşlarıyla düzenli temasta bulunduğu, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir."



"SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMIŞTIR"

Bakanlığın 27 Ocak'ta Çin'e yönelik seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur."



Açıklamada, Türkiye'de teyitli yeni tip koronavirüs vakası bulunmadığı vurgulanarak, "Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu, 25 Ocak Cumartesi günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız, ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda, halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." ifadesi kullanıldı.



PEKİN BÜYÜKELÇİSİ EMİN ÖNEN NTV'DE AÇIKLADI: SADECE WUHAN'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLECEK

