Çinli çeteden İstanbul'da kripto para vurgunu

İstanbul'da yine bir kripto para vurgunu ortaya çıktı.

Çin vatandaşlarından oluşan çeteye Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. 20 ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Aramalar gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait gizli kasalardan tam 53 milyon lira değerinde nakit çıktı.

Dolandırıcılar, Çin'den oyun şirketi kurma vaadiyle getirdikleri kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdıkları belirlendi.



Çete üyeleri, yetişkin sitelerinden sanal bahis sitelerine yönlendirme yaptıyor, bu şekilde çok sayıda kişiyi dolandırıyordu.



Operasyonla 22'si Çin uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.





Gözaltı sayısı fazla olduğu için Çinli şüpheliler, Çevik Kuvvet eşliğinde adliyeye sevkedildi. Zanlılar asayiş şube müdürlüğüne getirildi.