Çinli turistin cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.

'den Fethiye'ye tatile gelen 30 yaşındaki Xu Wenkai'nden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.

DAĞLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu.

Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

