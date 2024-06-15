Cinnet getiren koca, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Eskişehir 'de Gürkan Çifçi (47) ile Sibel Çifçi (45) çifti arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İNTİHAR ETTİ



Gürkan Çifçi, daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Çevrede yaşayan vatandaşların silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Çifçi ailesinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.