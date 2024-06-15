Cinnet getiren koca, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Eskişehir'de cinnet getiren Gürkan Çifçi, eşini ve üvey kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Cinnet getiren koca, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

'de Gürkan Çifçi (47) ile Sibel Çifçi (45) çifti arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

EŞİNİ VE 16 YAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonucunda cinnet getiren Gürkan Çifçi, apartmanın garajında bulunan 26 SC 532 otomobilin içinde eşi Sibel Çifçi'yi tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ikinci kattaki evlerine çıkan Gürkan Çifçi, 16 yaşındaki üvey kızı Cemre G.'yi de tabancayla vurarak öldürdü.

Cinnet getiren koca, eşini ve kızını öldürüp intihar etti - 1

İNTİHAR ETTİ

Gürkan Çifçi, daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Çevrede yaşayan vatandaşların silah seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Çifçi ailesinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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