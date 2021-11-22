Cinnet getirerek evini yakan kişi silahla intihar etti: Eşi ve çocuğu balkondan kaçtı

Avcılar’da cinnet getiren bir şahıs karısı ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evi yaktı. Eşi ve çocuğu balkondan yan komşuya geçip hayatlarının kurtarırken, içeride tek kalan adam ise kapıyı üstüne kilitleyerek silahla intihar etti.

Haberler - İHA 22.11.2021 - 05:58

Cinnet getirerek evini yakan kişi silahla intihar etti: Eşi ve çocuğu balkondan kaçtı

Avcılar Üner Sokak’ta 5 katlı binanın 5. katında eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayan Hasan Akay, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip evini yaktı. Bu sırada dumandan etkilenen eşi ve çocuğu yan taraftaki komşularının balkonundan içeriye geçti.

Evde tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek elindeki silahla etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadın ve çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Hasan Akay, içeride ölü olarak bulundu.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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