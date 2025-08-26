Cinsel ilişki teklifini reddetti diye katledildi: Bakanlık katile verilen haksız tahrik indirimi için harekete geçti

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştığı kişinin evinde ölü bulundu.



Ev sahibi Serkan Dindar, "Ceyda ile alkol aldıktan sonra eve geldik. Olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum." dedi. Ancak saldırganın kadını cinsel birliktelik teklifini reddetiği için öldürdüğü ortaya çıktı.



"Kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık için "haksız tahrik indirimi" uygulandı ve ceza 18 yıla indirildi.



Gerekçeli kararda ise suçu tahrik altında işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ile boyutunun da dikkate alındığı belirtildi.



KARAR ONANDI



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin çok tartışılan kararını onadı. Sanık hakkında verilen haksız tahrik indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirdi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tepki çeken karar sonrası harekete geçti.



Bakanlık dosyanın yeniden ele alınması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara itiraz edildi.

