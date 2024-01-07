Cinsel istismar hükümlüsü uygulama noktasında yakalandı

Çorum’da hakkında cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.T. isimli kişi, polis uygulamasında yakalandı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde uygulama sırasında D.M.T isimli sürücüyü şüphe üzerine durdurdu. GBT sorgulamasını yapan ekipler, D.M.T.'nin cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranmasının olduğu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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