Erzurum'da kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 17 yıl hapis cezası verildi.

Lise öğrencisi Y.K'nin ailesi 28 Haziran 2017'de polise başvurarak, kızlarının müdür yardımcısının cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K, müdür yardımcısı M.Y'nin tanıştıkları günden itibaren 'WhatsApp' üzerinden kendisine mesajlar yazdığını iddia etti.

Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de bu sayede haberinin olduğunu belirten Y.K, "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan yerde beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla iki kez gezdirdi" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANDI

Şikayet sonrası gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y, 29 Haziran 2017'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y. hakkında, 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yılın Kasım ayında yargılanmasına başlanan M.Y., suçlamaları kabul etmedi. Branşının beden eğitimi olduğunu, Y.K.'nin sağlık bilgisi dersine girdiğini dile getiren M.Y, "İddianamede bahsedildiği gibi mağdura cinsel içerikli mesajlar göndermedim. Mağduru bir kez aracımla alıp, evine bıraktım ancak herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Bana karşı duygularına karşılık vermediğim için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 27 Mart'ta karar duruşmasına çıkarılan M.Y., suçlamaları yine kabul etmedi. Mahkeme heyeti, M.Y.'yi 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda hazır bulunan M.Y., hükümle birlikte tutuklandı.