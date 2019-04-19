İzmir'de, 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 84 yıl hapis cezası verildi.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Turan, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.



Duruşma savcısı, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa sundu.



Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Turan, mahkemeden beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Turan'ı, 4 mağdur için "cinsel istismar" suçundan 60 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 24 yıl olmak üzere 84 yıl hapis cezasına mahkum etti.



Turan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İzmir'de, 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 2018'de gözaltına alınan Orhan Turan tutuklanmıştı.



Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Turan hakkında "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla ayrı ayrı cezalandırılması için dava açmıştı.