Cinsel istismar şüphelisini dövüp jandarmaya teslim ettiler

Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.



Mağdur çocuğun olayı mahalleliye anlatmasının ardından mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü.



İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.



Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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