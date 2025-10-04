Cinsel istismar ya da uyuşturucu suçlusu, çocuk olan yerde çalışamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması için yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Buna göre, cinsel suçlardan ve uyuşturucudan ceza alanlar ya da yargılaması sürenler çocukların bulunduğu işletmelerde çalışamayacak.

TEKLİFİN KISA SÜREDE MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Daha önce yönetmeliklerle yapılan engelleme teklif Meclis'ten geçerse yasa maddesi haline getirilmiş olacak.

İSTİSMAR SUÇLUSUNA ÇOCUK OLAN YERDE ÇALIŞMA YASAĞI



Buna göre cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından hakkında soruşturma veya hüküm kararı verilmiş olanlar çocuklara hizmet veren yerlerde çalışamayacak.



Bu kişilerin kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okul, okul servisi veya kreş gibi yerlerde çalışması yasaklanacak.

İŞ YERİ AÇMA İZNİ VE RUHSAT VERİLMEYECEK

Çocuklarla ilgili iş yeri açması veya işletmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek.

UYMAYANLARA PARA CEZASI



Düzenlemeye aykırı şekilde işçi çalıştıranlara idari para cezası verilecek, tekrarı halinde ruhsatı iptal edilecek.

