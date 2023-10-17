Cinsel istismara indirimsiz 37,5 yıl hapis

İSTİNAF CEZAYI BOZDU



Yerel mahkemenin kararı, taraf avukatlarınca istinafa taşındı.



Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, "tehdit"ten verilen cezayı onadı, "cinsel istismar"dan verilen cezayı usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozdu. Dosya, yeniden İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



Bozma kararı sonrası sanık, bir kez daha hakim karşısına geçti. A.A. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur çocukların ailesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ile Aile Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.



Sanık bir kez daha kendisine iftira atıldığını savunarak beraatini istedi.



CEZADA ARTIRIM YAPILDI



Mahkeme heyeti, sanığı 2 çocuk için ayrı ayrı "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Bu eylemi cebir uygulayarak gerçekleştirdiği için sanığın cezası her çocuk için ayrı ayrı 15 yıla yükseltildi. Eylemin birden fazla kez işlenmiş olması nedeniyle de cezada yine artırım yapıldı.



Sanık her çocuğa eylemlerinden dolayı 18 yıl 9 ay, toplamda ise 37,5 yıl hapse çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

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