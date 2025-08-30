Cinsel istismara maruz kalan gelin, kayınpederini öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesinde Fatmagül D., cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini vurarak öldürdü.

Kuruçay köyünde Cemal D.'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemal D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

GELİNİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Jandarma ekiplerince cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Cemal D.'nin gelini Fatmagül D., karakola götürüldü.

Fatmagül D.'nin buradaki ilk ifadesinde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

EŞİ DE GEÇEN SENE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cemal D.'nin oğlu Sezer D.'nin de 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

