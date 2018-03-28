İstanbul Bağcılar'da görev yaptığı sırada 10 yaşındaki öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan öğretmen ilk duruşmada tutuklandı.



İlkokul 4. sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 2,5 yıl önce kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen S.K. hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuksuz sanık S.K., mağdur B.N.K. ve müşteki H.K ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat hazır bulundu. Sanık S.K. 13 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını, dava konusu okulda 4 yıl çalıştığını anlattı.



Mağdur B.N.K.’nın öğrencilerinden biri olduğunu kaydeden S.K. savunmasının devamında şunları söyledi:



"Mağdurla aramda herhangi bir husumet olmamıştır. Benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. Öğretmen masasına bir sebeple gelen öğrenci masanın sınıfa bakan dış kenarında dururdu. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenciyi almam söz konusu olamaz. İddiaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum."



Pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdur B.N.K. ise "Beni masasına çağırdığında masanın duvar kısmına beni alıyordu. Bana istismarda bulunuyordu. Bunu yaparken diğer öğrencilere kafanızı kitaptan kaldırmayın diye bağırıyordu." dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen aynı sınıftaki 6 öğrenci de öğretmenlerinin arkadaşlarını istismar ettiklerini gördüklerini beyan etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren mağdur ve tanık beyanları şeklindeki somut delillerin varlığı, delillerin henüz toplanmamış olup sanığın tanıkları etkileme durumunun varlığını gösterir iddiaların olması ve delilleri karartma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek halen başka bir okulda öğretmenlik mesleğine devam eden sanığın tutuklanmasına hükmetti.Olayın yaşandığı ilkokula yazı yazılarak, sanık S.K.'nın sınıfındaki öğrencilerinin listesinin istenmesine karar veren heyet, liste dosyaya ulaştığında tanık sıfatıyla ifadelerinin alınması için davetiye çıkarılmasına hükmetti.Duruşma ertelendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2015'te Bağcılar'da bir devlet okulunda 4. sınıf öğretmeni olan S.K'nin, ders sırasında sınav kağıdı, sayma gibi bahanelerle 10 yaşındaki öğrencisi B.N.K'yi masasına çağırdığı, diğer öğrencilere de kitap okuma görevi vererek başlarını kaldırmamalarını söylediği, bu sırada da mağdura elle cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor.Mağdur B.N.K'nin olayı iki sınıf arkadaşına anlattığı, üzüleceklerini düşünerek ailesiyle paylaşmadığını söylediği belirtilen iddianamede, daha sonra ortaokula devam eden mağdurun olayı anlattığı iki arkadaşıyla da sorun yaşamasının ardından rehber öğretmenin bu olayı öğrendiği kaydediliyor.Mağdurun, cinsel istismar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedilen iddianamede, durumun aileye bildirilmesinin ardından öğretmen hakkında şikayette bulunulduğu vurgulandı.Öğretmen hakkında ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de disiplin soruşturması yürütüldüğü aktarılan iddianamede, şüpheli S.K'nin birden fazla şekilde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.