Cinsel istismarcı öğretmene 130 yıl hapis

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeninin cezası belli oldu.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sınıf öğretmeni M.A. (45) ve çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, sanığın çocukları iki seneden fazla süreyle nitelikli şekilde istismar ettiğini söyleyerek üzerine atılı suçlardan her çocuk için üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

“İYİ BİR ÖĞRETMENİM”

Söz verilen sanık M.A, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve kimseye karşı cinsel yaklaşımının olmadığını savunarak "Hayatım boyunca böyle bir davranışım olmadı. İyi bir baba, eş ve öğretmenim." dedi.

Hakkındaki iddiaları reddeden sanık, "Benim vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, M.A.'ya bir çocuk yönünden "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması, suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle 30 yıl hapis verdi.

Heyet, sanığın 5 çocuk yönünden ise "çocuğun cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması ve suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle her biri için 20 sene hapse çarptırılmasına karar verdi.

Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden sanığın cezasında indirim uygulanmadı.