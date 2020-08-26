Cinsel istismarla suçlanan Musa Orhan tahliye edildi

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edildi.



Musa Orhan'ın avukatı Erkan Akkuş, tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü.



Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazda belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi.



Kararın ardından Musa Orhan tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI



Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.



İpek Er, olayı anlatan bir mektup bırakarak yaşamına son vermişti.