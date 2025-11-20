Cinsel saldırı hükümlüsü kümeste yakalandı
20.11.2025 03:37
DHA
İzmir'de nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan kaçak hükümlü saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis, 20 yıl hapis cezası alan hükümlünün firarı kümeste sona erdi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası ile aranan F.D.’nin saklandığı yeri tespit etti. Polis, F.D.’yi saklandığı evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinde yakaldı. F.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.