Cinsel saldırı ile suçlanan milletvekili Tuma Çelik için 5 kişilik komisyon

Cinsel saldırı suçlaması nedeniyle HDP'den ihraç edilen milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı incelemesi için 5 milletvekilinden oluşan bir komisyon kuruldu.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 13:00

Cinsel saldırı ile suçlanan milletvekili Tuma Çelik için 5 kişilik komisyon

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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıda, dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

Hazırlık komisyonunun ileri günlerde toplanarak, dosyayı ele alması bekleniyor.

Tuna Çelik, yerel seçim çalışmaları sırasında bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının ardından partisi HDP'den ihraç edilmişti.

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