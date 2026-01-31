Cinsel saldırı suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
31.01.2026 16:35
Antalya'da nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan N.A., JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı.
Firari hükümlü adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.