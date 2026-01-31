Cinsel saldırı suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan N.A., JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı.

Firari hükümlü adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.