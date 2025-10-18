Cinsel taciz suçundan aranıyordu: Yüz tanıma sistemiyle yakalandı
Gaziantep'te 6 ayrı cinsel taciz suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, yüz tanıma sistemiyle tespit edilip yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, 6 ayrı cinsel taciz suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Nurdağı ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
