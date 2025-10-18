Cinsel taciz suçundan aranıyordu: Yüz tanıma sistemiyle yakalandı

Gaziantep'te 6 ayrı cinsel taciz suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, yüz tanıma sistemiyle tespit edilip yakalandı.

Cinsel taciz suçundan aranıyordu: Yüz tanıma sistemiyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 6 ayrı suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Nurdağı ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...