Cinsel tacizden tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu'nun telefon ve bilgisayarları incelemeye alındı

Tekirdağ'da sevgilisinin kız kardeşi C.N.K'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları polis tarafından incelemeye alındı.

İrfan Pullukçu'nun, 15 yaşındaki kızın annesine şikayeti geri çekmesi için para teklif ettiği iddialarına annede N.G.'den cevap geldi.

"BENİM SATILIK KIZIM YOK"

İkinci kez ifade veren N.G., iddialar üzerine "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dedi.



TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELEMEDE



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürüken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.



PSİKOLOGUN ANLATIMLARI DA SORUŞTURULUYOR



Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nin kardeşi C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yi de alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti.



C.N.K., geçtiğmiz haftalarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı.

Anne, şikayetçi oldu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı, olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti.

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BEN ABLASIYLA BİRLİKTE OLDUM KÜÇÜK KIZLA HİÇ BİR İLİŞKİM OLMADI"

Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak, ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek, yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.



Abla H.K. de 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.