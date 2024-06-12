Cinsel tacize hapis cezası: "Eski sevgilim sandım"

Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu Ömer B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ömer B., cinsel organını kadına gösterdi.



Ö.Ç.'nin çığlık atması sonrası Ömer B., olay yerinden kaçtı. Aracının plakasından kimliği belirlenen Ömer B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçundan dava açıldı.



"ESKİ SEVGİLİM SANDIM"



Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ömer B., hazır bulundu.



Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Ömer B., "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım. Onu eski sevgilime benzettim. Beraatimi istiyorum." dedi.



Mahkeme hakimi, sanık Ömer B.'yi, "cinsel taciz" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.