Cinsiyet değiştirme operasyonları | Bakan Koca: 18 yaş altına uygulanması kabul edilemez

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının sonrası değerlendirmelerde bulundu.



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yapıldığı iddia edilen cinsiyet değiştirme operasyonlarına karşı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net." dedi.



"Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz." açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Bu ter türlü sağlık sorunu için geçerli." ifadelerini kullandı.



"MÜSADE ETMEYİZ"

Bahse konu olan işlemlerin 18 yaşından küçüklere uygulanmış olmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Koca, "Buna asla müsade etmeyiz." dedi.



Bakanlığın incelemesinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Koca, "Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz." diye konuştu.