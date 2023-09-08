Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da kavşak içerisinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, -Tosya kara yolu Tosya Işıklı Kavşak'ta Kemal G. idaresindeki hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki cip çarpıştı.

sebebiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı. Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Tosya Işıklı Kavşak, bir süreliğine araç trafiğine kapatılarak, araç geçişine izin verilmedi.

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