Cip ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde Hasköy ile Hazine sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Hasköy Sokak'ta seyreden Yusuf P. (32) yönetimindeki cip, Hazine Sokak'tan çıkan sürücü Binali H. (28) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki yolcular Nevriye İ. (35), Zhavriya M. (41), Melek A. (41), Nesibe D.(39) ve cipteki yolcular 4 yaşındaki Selin P. ile 1 yaşındaki Serra P., kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

